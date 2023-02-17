Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео з вбиральні, на якому створює новий образ, проте отримала критику від фоловерів.

Так, у новому ролику Даша зняла себе у просторій вбиральні з величезними дзеркалами. Спочатку вона з'явилася перед камерою у бежевій білизні, а потім почала одягатись – джинси, біла футболка, потім світлий светр, потім підбирає взуття, а наприкінці одягає чорну куртку незвичайного фасону. При цьому можна помітити її мальдівську засмагу і випрямлене волосся, і легкий макіяж.

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати відео, проте деякі викотили Даші претензії на тему того, що вона занадто часто показує оголені частини тіла і хвалиться фігурою:

"Всі пишуть, мовляв, достатньо показувати свій живіт, а я напишу: чи можна більше? Для мотивації".

"Даша, забери мене до себе на місяць другий, потрібне струнке тіло".

"Чесно скажу - трохи підбиває своєю стрункою фігурою, але вона до вас і до малюка перемагає".

"Дивлячись на розлучення і після. Реально можна сказати, що жінки та дівчатка, які розведені на вигляд більш щасливі та самодостатні".

"Тільки пончик не подавилася при погляді на ваш прес".

"Даша, на мою думку, ви надто скинули вагу".

"Вже починає напружувати постійно голий живіт, напівгола попа".

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