Співачка Оля Полякова в інстаграм-сториз розповіла про випадок, який стався з нею після концерту. До неї підійшов шанувальник із проханням зробити фото – артистка погодилася, але не за безоплатно. Подробиці знаменитість поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм-Сторіз.
Так, після концерту в Буковелі до артистки Олі Полякової підійшов чоловік та попросив зробити селфі, на що співачка попросила фаната задонатити будь-яку суму коштів на допомогу ЗСУ. У свою чергу, чоловік підтримав ініціативу, перерахувавши п'ять тисяч гривень на дрони.
"Ось чоловік підійшов до мене сфотографуватися. Я кажу: "Задонатите на ЗСУ". Ось на дрон задонатили п'ять тисяч гривень. Ну що, фотографуватимуся", - поділилася Оля Полякова.
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Варто зазначити, що після нападу Росії на Україну Оля Полякова разом із дітьми поїхала до Франції, а її чоловік Вадим Буряковський записався до тероборони. У червні 2022 року Буряковському виповнилося 60 років. Тоді співачка зізналася, що приховувала свій справжній вік, зменшуючи його на п'ять років. Нині співачці 44 роки.
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
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