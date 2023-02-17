После концерта в Буковеле к артистке Оле Поляковой подошел мужчина с просьбой, но просто так она соглашаться не захотела.

Певица Оля Полякова в инстаграм-сториз рассказала о случае, который произошел с ней после концерта. К ней подошел поклонник с просьбой сделать фото – артистка согласилась, но не за бессплатно. Деталями знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм-Сториз.

Так, после концерта в Буковеле к артистке Оле Поляковой подошел мужчина и попросил сделать селфи, на что певица попросила фаната задонатить любую сумму средств на помощь ВСУ. В свою очередь мужчина поддержал инициативу, перечислив пять тысяч гривен на дроны.

"Вот мужчина подошел ко мне сфотографироваться. Я говорю: "Задонатьте на ВСУ". Вот на дрон задонатили пять тысяч гривен. Ну что, буду фотографироваться", – поделилась Оля Полякова.

Стоит отметить, что после нападения россии на Украину Оля Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж Вадим Буряковский записался в тероборону. В июне 2022 года Буряковскому исполнилось 60 лет. Тогда же певица призналась, что скрывала свой настоящий возраст, уменьшая его на пять лет. Сейчас певице 44 года.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.