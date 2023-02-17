Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому вирішила пожартувати на тему свого віку.

Очевидно, Оля зняла себе сидячи в автомобілі, вона весело розповідає на камеру жарт, видно, що у неї гарний настрій. Перед камерою зірка з'явилася в джинсах, світлій кофті та чарівній чорній шубці. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж.

У ролику Цибульська пожартувала: "Хлопці, запам'ятайте. Насправді вік жінки нічого не означає, бо найкращі мелодії виконуються на старих скрипках". А у підписі до публікації Оля написала: "Мені 37, а тобі?".

Шанувальники не пройшли повз нього і почали коментувати нову публікацію зірки:

"Мені трохи більше".

"50, я як коньяк".

"55. Напевно, і не скрипка, а віолончель".

"І мені 37. Не розумію, навіщо так багато? Мені б і 25 вистачило".

"Олександр, 22 роки, музикант".

"Мені 35, але чомусь у паспорті 56... До чого б це?"

"Мені 28-му, але думаю, хто в паспорті написав 47?"

"Вік у паспорті це лише цифра, а вік має бути в голові і не важливо хто старший, хто менший".

"Ви молода, красива, соковита, як персик! Ще дуже рано говорити про стару скрипку. Мені 36".

"Мені наприкінці листопада виповнилося 40 років, але відчуваю, що мені 30".

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