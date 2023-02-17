Танцюрист і хореограф Макс Чмерковський, суддя "Танців із зірками", насмішив українців відео, де помінявся ролями з вагітною дружиною.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист і чемпіон з латиноамериканських танців родом з України. Зірка одружена з колегою Пете Маргатройд, яка зараз чекає на другу дитину. Макс також судить українські "Танці зі зірками", які поки що стоять на паузі через бойові дії. Не забуває Макс і про Інстаграм, де ділиться з фанами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила записати жартівливе відео, де помінявся ролями з дружиною.

«Зміна статі!

Петі було надто весело з цим.

Особливо маринована частина.

Макс насправді забирався.

Пишіть, якщо це у вас вдома щодня!" - написав Макс.

Фанати поставили десятки тисяч лайків, включаючи Ольгу Сумську, та написали коментарі:

"Дивно, що я подивився його 3 рази?";

"Я пам'ятаю, як після розставання я зазнала полегшення, коли змогла нахилитися і щось підняти, не будучи схопленою";

"Вмираю зі сміху, думав я один такий";

"Чесно кажучи, я думала, що мій чоловік єдиний у світі займається цим. Тепер я можу спати спокійніше";

"Це не зміна статі, це реальні події з реального життя в моєму домі. Зайве говорити, що мій чоловік мене ненавидить. Він любить мене. Але він справді ненавидить мене".

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