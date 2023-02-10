Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор из Украины, который стал чемпионом мира по латиноамериканским танцам. А недавно знаменитость стал новым судьей "Танців з зірками" в Украине. А недавно стало известно, что жена Макса Пета ждет второго ребенка. Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Макс поделился танцем с женой.

"1) Забавно, что мы дождались беременности Петы, чтобы начать танцевать вместе", - написано было под публикацией.

Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Блин, родители реально развлекаются!";

"Эй, выпячивай живот, как Шарна. Хорошая!!!!";

"Это круто! Мы хотим больше ходов Пэта+Макс!";

"Люблю это, но еще больше люблю видеть, что ты беременна!!! Так что рада за вас всех";

"Омг это самое милое!!! И заставляет меня плакать, потому что все эти месяцы боли и борьбы за беременность, и теперь это чудо происходит. Заслужила красавица!!";

"Ему нравится притворяться, что он не хочет этого делать, и как только он ввязывается в это… Ему понравилось!".

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