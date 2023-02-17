Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор и чемпион по латиноамериканским танцам родом из Украины. Звезда женат на коллеге Пете Маргатройд, которая сейчас ждет второго ребенка. Макс также судит украинские "Танці з зірками", которые пока стоят на паузе из-за боевых действий. Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решил записать шуточное видео, где поменялся ролями с женой.
"Смена пола!
Пете было слишком весело с этим.
Особенно маринованная часть.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Закрывали в шкафу, обматывали скотчем: в скандале вокруг детсада в Киеве появилось продолжение
Свирепый циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты
Священника УПЦ МП приговорили к 7 годам лишения свободы: что он натворил
Мощный взрыв прогремел на Одесчине, в квартирах вылетели окна: кадры с места
Макс на самом деле убирался.
Пишите, если это у вас дома каждый день!", - написал Макс.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая Ольгу Сумскую, и написали комментарии:
"Странно, что я посмотрел его 3 раза?";
"Я помню, как после расставания я испытала облегчение, когда смогла наклониться и что-то поднять, не будучи схваченной";
"Умираю со смеху, думал я один такой";
"Честно говоря, я думала, что мой муж единственный на свете занимается этим. Теперь я могу спать спокойнее";
"Это не смена пола, это реальные события из реальной жизни в моем доме. Излишне говорить, что мой муж меня ненавидит. Он любит меня. Но он действительно ненавидит меня".
Напомним, беременная жена Чмерковского из "Танців з зірками" пустилась в пляс с мужем
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" потеряла 20 кг веса и показала новую себя
Также Politeka писала, что жена Чмерковского из "Танці з зірками" показала неожиданное фото мужа