Танцор и хореограф Макс Чмерковский, судья "Танців з зірками", насмешил украинцев видео, где поменялся ролями с беременной женой.

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор и чемпион по латиноамериканским танцам родом из Украины. Звезда женат на коллеге Пете Маргатройд, которая сейчас ждет второго ребенка. Макс также судит украинские "Танці з зірками", которые пока стоят на паузе из-за боевых действий. Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решил записать шуточное видео, где поменялся ролями с женой.

"Смена пола!

Пете было слишком весело с этим.

Особенно маринованная часть.

Макс на самом деле убирался.

Пишите, если это у вас дома каждый день!", - написал Макс.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков, включая Ольгу Сумскую, и написали комментарии:

"Странно, что я посмотрел его 3 раза?";

"Я помню, как после расставания я испытала облегчение, когда смогла наклониться и что-то поднять, не будучи схваченной";

"Умираю со смеху, думал я один такой";

"Честно говоря, я думала, что мой муж единственный на свете занимается этим. Теперь я могу спать спокойнее";

"Это не смена пола, это реальные события из реальной жизни в моем доме. Излишне говорить, что мой муж меня ненавидит. Он любит меня. Но он действительно ненавидит меня".

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