Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк – відомий український актор, який став зіркою "Кріпосної". А нещодавно знаменитість нарвалася на гнів українців через свою позицію за повістками. Не забуває Тарас і про Інстаграм, де цього разу він поділився планами на майбутнє.

"Тарас, зараз усі почнуть знімати фільми про війну?

Справді, кілька проектів запускається… особисто мене почали кликати на проби, був кілька разів на зустрічах із режисерами, навіть один пілот зняли, просять писати самопроби… Це, звісно, ​​не може не тішити: будь-який рух у кіносфері я охоче підтримаю!

Розумію, що ми маємо зараз висвітлити у кінематографі тему вторгнення ворога. Це вже наша історія і пройти повз ми просто не маємо права!

Тепер повертаюся до питання, яке мені вже сотню разів поставили передплатники: «Я зніматимуся у фільмах про війну?».

Буду, звісно… якщо зватиму. Це щонайменше честь для мене", - написав Цимбалюк.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Варто знімати та показувати такі фільми, щоб підтримувати пам'ять про цю злочинну війну";

"Щоб кіно про війну не було важко і боляче дивитися, ніби колупаєш рану треба, щоб режисери та сценаристи зробили акцент не на тому, як ворог знищував наше життя, а на висвітленні героїчних вчинків наших воїнів, про дух, який не відібрати, про силу і єдність нашого народу...";

"Сценарій для фільмів писати з правдивого життя, стільки різних історій вже є, а ще стільки буде! Дай Боже, щоби все вийшло".

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк після шквалу критики відповів, чому він не на фронті.

А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Фортечної" вразив новою фотосесією навіть Ольгу Сумську.

Також Politeka писала, що Тарас Цимбалюк жорстко відповів українцям на критику та заступився за Влада Яму.



