Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой "Крепостной". А недавно знаменитость нарвался на гнев украинцев из-за своей позиции по повесткам. Не забывает Тарас и об Инстаграм, где в этот раз поделился планами на будущее.

"Тарас, сейчас все начнут снимать фильмы о войне?

Действительно, несколько проектов запускается… лично меня начали звать на пробы, был несколько раз на встречах с режиссерами, даже один пилот сняли, просят писать самопробы… Это, конечно, не может не радовать: любое движение в киносфере я охотно поддержу!

Понимаю, что мы должны сейчас осветить в кинематографе тему вторжения врага. Это уже наша история и пройти мимо мы просто не имеем права!

Теперь возвращаюсь к вопросу, который мне уже сотню раз поставили подписчики: «Я буду сниматься в фильмах о войне?».

Буду, конечно… если будут звать. Это как минимум честь для меня", - написал Цымбалюк.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Стоит снимать и показывать такие фильмы, чтобы поддерживать память об этой преступной войне";

"Чтобы кино о войне не было трудно и больно смотреть, будто ковыряешь рану надо, чтобы режиссеры и сценаристы сделали акцент не на том, как враг уничтожал нашу жизнь, а на освещении героических поступков наших воинов, о духе, который не отнять, о мощи и единство нашего народа...";

"Сценарий для фильмов писать из правдивой жизни, столько разных историй уже есть, а еще столько будет! Дай Бог, чтобы все получилось".

Напомним, Тарас Цымбалюк после шквала критики ответил, почему он не на фронте

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