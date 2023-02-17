Як пише Politeka.net , Тоня Матвієнко – українська співачка та дочка легендарної української артистки Ніни Матвієнко. Знаменитість одружена з колегою по цеху Арсеном Мірзояном, від якого народила дочку, названу на честь легендарної бабусі. Також у Тоні є дочка від минулих стосунків – Уляна. А Арсен має від колишньої дружини двох синів, але це не завадило парі створити щасливу родину. А після початку повномасштабного вторгнення Тоня з дітьми виїхала до Європи і досить рідко бачилася із чоловіком. А тепер Матвієнко поділилася у своєму Інстаграмі новим фото з чоловіком, коли знову побачилася з коханим.

"Знову разом", – лаконічно написала Тоня під фотографією.

А до цього Матвієнко привітала доньку з днем ​​народження.

"Сьогодні нашій Ніні 7 років. Така вже доросла, добра і весела ти, наше дівчисько.

Стільки було у нас із тобою планів (наприклад, навчитися грати на гітарі), але ти вже розумієш, чому наші плани перенеслися. Знаю, як ти сумуєш за всією нашою великою родиною та Батьківщиною. Але я роблю все можливе, щоб ти частіше з ними бачилася. Ми всі здолаємо, бо інакше не може бути! Коли ми з татом Арсеном вирішили святкувати твій день (15 січня) за кордоном. Але зараз ми зовсім цього не хочемо! Бажаємо все тобі якнайшвидше повернутися додому і втілити всі твої бажання!", - написала Тоня у публікації.

Нагадаємо, зять Ніни Матвієнко Мірзоян зворушив сімейними фото з дружиною та донькою

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