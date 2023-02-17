Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила показати у спеціальній добірці кадрів, чим займалася останнім часом. Артистка представила новий ролик в Інстаграм, поділившись насиченими моментами зі своїх буднів.

Безліч концертів, влаштовані заходи, благодійні вечори та отримані нагороди – артистці за цей рік є що розповісти. Проживаючи за кордоном, вона продовжує займатись і своїм гуманітарним фондом.

«Моя зброя – це слово! Моя зброя – це музика!» – пише Тіна Кароль.

У мережі діляться думка про роботу та розвиток співачки:

«Гордість. Подяка. Повага. І все це вам 🙏; пишаюся своїм артистом 👏🏻🤍; Велика подяка, що ви використовуєте свою зброю на повну👏;

Пишаємося і любимо 🙏🏻❤; Не зупиняйтесь); Ця жінка не зламана, не підкорена.... Тіна Кароль гордість нашої країни!❤️; І ми повернемося до щасливого життя 🥺».

Раніше українців збентежив невдалий образ із червоною помадою. Зазвичай Кароль вибирає різні відтінки червоного і сяє так на публіці, це вже стало її візитною карткою. Цього ж разу багато хто вважає вибір невдалим.

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