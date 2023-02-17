Известная украинская певица Тина Кароль решила показать в специальной подборке кадров, чем занималась в последнее время. Артистка представила новый ролик в Инстаграм, поделившись насыщенными моментами из своих будней.

Множество концертов, устроенные мероприятия, благотворительные вечера и полученные награды - артистке за этот год есть что рассказать. Проживая за границей, она продолжает заниматься и своим гуманитарным фондом.

«Мое оружие – это слово! Мое оружие – это музыка!» - пишет Тина Кароль.

В сети делятся мнение о работе и развитии певицы:

«Гордость. Благодарность. Уважение. И все это вам🙏; горжусь своим артистом 👏🏻🤍; Большая благодарность, что используете свое оружие на полную👏;

Гордимся и любим 🙏🏻❤; Не останавливайтесь); Эта женщина не сломана, не покорена.... Тина Кароль гордость нашей страны!❤️; И мы вернемся в счастливую жизнь 🥺».

Ранее украинцев смутил неудачный образ с красной помадой. Обычно Кароль выбирает разные оттенки красного и блистает так на публике, это уже стало ее визитной карточкой. В этот же раз многие посчитали выбор неудачным.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.