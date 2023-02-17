Известная украинская певица Тина Кароль решила показать в специальной подборке кадров, чем занималась в последнее время. Артистка представила новый ролик в Инстаграм, поделившись насыщенными моментами из своих будней.
Множество концертов, устроенные мероприятия, благотворительные вечера и полученные награды - артистке за этот год есть что рассказать. Проживая за границей, она продолжает заниматься и своим гуманитарным фондом.
«Мое оружие – это слово! Мое оружие – это музыка!» - пишет Тина Кароль.
В сети делятся мнение о работе и развитии певицы:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Комаров из "Мир наизнанку" узнал тайны украинской разведки: "Теперь можно..."
Установили дополнительную вышку: оккупанты прослушивают телефоны украинцев
"Непоправимая потеря": Украина аплодисментами попрощалась с артистом, которым восхищались зрители
Ведущий "Орла и решки" Бедняков назвал ведущую, с которой ему было трудно работать: "Показала, что ты мне не вровень"
«Гордость. Благодарность. Уважение. И все это вам🙏; горжусь своим артистом 👏🏻🤍; Большая благодарность, что используете свое оружие на полную👏;
Гордимся и любим 🙏🏻❤; Не останавливайтесь); Эта женщина не сломана, не покорена.... Тина Кароль гордость нашей страны!❤️; И мы вернемся в счастливую жизнь 🥺».
Ранее украинцев смутил неудачный образ с красной помадой. Обычно Кароль выбирает разные оттенки красного и блистает так на публике, это уже стало ее визитной карточкой. В этот же раз многие посчитали выбор неудачным.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.