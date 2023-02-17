Актор Юрій Ткач із "Квартал 95" показав свою дочку Лізу, яка цього разу сама вбралася.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український актор, який прославився завдяки серіалу "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Після цього Юрій став зіркою студії "Квартал 95". Ткач має дружину Вікторію, яка йому народила дочку Лізу, яка зараз навчається у другому класі. Не забуває Юрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз актор показав кадри, на яких позувала дочка Ліза.

"Лук на сьогодні вибирала сама. Крихітка Лізі", - підписав кадри Юрій у сторіс.

"Що це у тебе за такі гарні очі?" - запитав Юрій у дочки.

"Ну сьогодні день "Єднання". Ось штани і...", - сказала донька та показала блакитні штани та жовту футболку.

А раніше Юрій поділився фотографією з Харкова.

Місто Харків – місто Герой! Захисниками, медиками та волонтерами! Дякую всім і до швидкої зустрічі знову!!!", - написав Ткач під фотографією та показав, який подарунок підготував для російських окупаційних військ.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" похвалилася талантом крихти-Лізі.

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