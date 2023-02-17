Актер Юрий Ткач из "Квартал 95" показал свою дочь Лизу, которая в этот раз сама нарядилась.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер, который прославился благодаря сериалу "Країна У" и "Одного разу під Полтавою". После этого Юрий стал звездой студии "Квартал 95". У Ткача есть жена Виктория, которая ему родила дочь Лизу, которая сейчас учится во втором классе. Не забывает Юрий и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз актер показал кадры, на которых позировала дочь Лиза.

"Лук на сегодня выбирала сама. Крошка Лизи", - подписал кадры Юрий в сторис.

"Что это у тебя за такие красивые глаза?", - спросил Юрий у дочери.

"Ну сегодня день "Єднання". Вот штаны и...", - сказала дочь и показала голубые штаны и желтую футболку.

А до этого Юрий поделился фотографией из Харькова.

"Город Харьков – город Герой!!! Сильное и несгибаемое!!! Как и настоящие украинцы, живущие в нем!!! Город, который с каждым приездом становится для нас все роднее и роднее!!! Это были невероятные встречи с настоящими Героями! Защитниками, медиками и волонтерами! Спасибо всем и до скорой встречи снова!!!", - написал Ткач под фотографией и показал, какой подарок подготовил для российских оккупационных войск.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" похвасталась талантом крошки-Лизи

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