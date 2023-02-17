Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер, который прославился благодаря сериалу "Країна У" и "Одного разу під Полтавою". После этого Юрий стал звездой студии "Квартал 95". У Ткача есть жена Виктория, которая ему родила дочь Лизу, которая сейчас учится во втором классе. Не забывает Юрий и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз актер показал кадры, на которых позировала дочь Лиза.
"Лук на сегодня выбирала сама. Крошка Лизи", - подписал кадры Юрий в сторис.
"Что это у тебя за такие красивые глаза?", - спросил Юрий у дочери.
"Ну сегодня день "Єднання". Вот штаны и...", - сказала дочь и показала голубые штаны и желтую футболку.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Комаров из "Мир наизнанку" узнал тайны украинской разведки: "Теперь можно..."
Ушла из жизни знаменитая актриса, перед красотой которой было невозможно устоять: родные сообщили о трагедии
Пропали 6-летняя Злата и 7-летняя Марианна, фото и приметы: ушли из школы и не вернулись домой
"Мама, это правда?": маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что папы не стало
А до этого Юрий поделился фотографией из Харькова.
"Город Харьков – город Герой!!! Сильное и несгибаемое!!! Как и настоящие украинцы, живущие в нем!!! Город, который с каждым приездом становится для нас все роднее и роднее!!! Это были невероятные встречи с настоящими Героями! Защитниками, медиками и волонтерами! Спасибо всем и до скорой встречи снова!!!", - написал Ткач под фотографией и показал, какой подарок подготовил для российских оккупационных войск.
Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" похвасталась талантом крошки-Лизи
А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" показала, как борется с отключениями света
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" показал, как отомстил за Днепр оккупантам