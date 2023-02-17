Сирники здавна увійшли до кулінарних книг багатьох українських сімей. Цю страву можна вживати як у гарячому вигляді, так і в холодному. Їх подають з улюбленими смаколиками та солодкими соусами.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом сирників із цікавим інгредієнтом.

Зокрема він запропонував додати у тісто мак.

"Цей рецепт – один з перших у моєму житті, який я взагалі навчився готувати. Сирники готувала моя мама. Це одна з її улюблених страв. Правда, мама не додавала мак. має зізнатися, вийшло дуже круто", - зазначив Євген Клопотенко.

Інгриденти :

300 г сир

1 шт. яйце

1-2 год. л. Мак

60 г борошно (і додатково для формування кульок)

50-60 г цукор

1/2 ч. л. розпушувач

10 г ванільний цукор

1-2 ст. л. соняшникова олія (для смаження)

1.У мисці змішайте сир з яйцем, маком, цукром та ванільним цукром. Додайте|добавляйте| муку|борошно| і розпушувач, перемішайте до отримання однорідної маси.

2.Насипте трохи борошна на кухонну дошку. Сформуйте руками невеликі круглі кульки, приплюсніть їх і обваляйте у борошні.

3. Розігрійте сковорідку з олією і обсмажте сирники з двох сторін до золотистої скоринки.

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