Сирники здавна увійшли до кулінарних книг багатьох українських сімей. Цю страву можна вживати як у гарячому вигляді, так і в холодному. Їх подають з улюбленими смаколиками та солодкими соусами.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом сирників із цікавим інгредієнтом.
Зокрема він запропонував додати у тісто мак.
"Цей рецепт – один з перших у моєму житті, який я взагалі навчився готувати. Сирники готувала моя мама. Це одна з її улюблених страв. Правда, мама не додавала мак. має зізнатися, вийшло дуже круто", - зазначив Євген Клопотенко.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Віддаємо безоплатно: хто з українців може отримати пральні машинки і не тільки
Зникли 6-річна Злата та 7-річна Маріанна, фото та прикмети: пішли зі школи і не повернулися додому
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Мама, це правда?": маленька дочка відомого тренера з Дніпра дізналася, що тата не стало
Інгриденти :
1.У мисці змішайте сир з яйцем, маком, цукром та ванільним цукром. Додайте|добавляйте| муку|борошно| і розпушувач, перемішайте до отримання однорідної маси.
2.Насипте трохи борошна на кухонну дошку. Сформуйте руками невеликі круглі кульки, приплюсніть їх і обваляйте у борошні.
3. Розігрійте сковорідку з олією і обсмажте сирники з двох сторін до золотистої скоринки.
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.