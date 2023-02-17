Сырники издавна вошли в кулинарные книги многих украинских семей. Это блюдо можно употреблять как в горячем виде, так и в холодном. Их подают с любимыми вкусностями и сладкими соусами.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сырников с интересным ингридиентом.
В частности, он предложил добавить в тесто мак.
"Этот рецепт – один из первых в моей жизни, который я вообще научился готовить. Сырники готовила моя мама. Это одно из ее любимых блюд. Правда, мама не добавляла мак. Но я решил поэкспериментировать и посмотреть, что из этого получится. И, должен признаться, получилось очень круто", - отметил Евгений Клопотенко.
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Ингриденты:
1.В миске смешайте творог с яйцом, маком, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до получения однородно массы.
2.Насыпьте немного муки на кухонную доску. Сформируйте руками небольшие круглые шарики, приплюсните их и обваляйте в муке.
3.Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом и обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.