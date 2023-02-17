Сырники издавна вошли в кулинарные книги многих украинских семей. Это блюдо можно употреблять как в горячем виде, так и в холодном. Их подают с любимыми вкусностями и сладкими соусами.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сырников с интересным ингридиентом.

В частности, он предложил добавить в тесто мак.

"Этот рецепт – один из первых в моей жизни, который я вообще научился готовить. Сырники готовила моя мама. Это одно из ее любимых блюд. Правда, мама не добавляла мак. Но я решил поэкспериментировать и посмотреть, что из этого получится. И, должен признаться, получилось очень круто", - отметил Евгений Клопотенко.

Ингриденты:

300 г творог

1 шт. яйцо

1-2 ч. л. мак

60 г мука (и дополнительно для формирования шариков)

50-60 г сахар

1/2 ч.л. разрыхлитель

10 г ванильный сахар

1-2 ст. л. подсолнечное масло (для жарки)

1.В миске смешайте творог с яйцом, маком, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до получения однородно массы.

2.Насыпьте немного муки на кухонную доску. Сформируйте руками небольшие круглые шарики, приплюсните их и обваляйте в муке.

3.Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом и обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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