Як пише Politeka.net, Оля Фреймут - успішна українська телеведуча, яка прославилася завдяки ранковому шоу та авторській програмі "Ревізор". Зірка має старшу доньку від минулих стосунків Злата Мітчелл і дві дитини від поточного чоловіка - Євдокія і Валерій. Злата вже виросла справжньою красунею і поїхала вчитися до Лос-Анджелеса, де встигла завести собі хлопця. Не забуває Мітчелл про Інстаграм, де ділиться всім цікавим. На цей раз на честь дня народження дочка Фреймут поділилася фотографіями з Лос-Анджелеса.

"Ще один рік створення реальності та робити це по-своєму! 17 на 17!", - написала Злата під кадрами.

Фанати поставили сотні лайків під публікацією, включаючи зіркову маму, та написали коментарі:

"З Днем Народження, Злата";

"Яка зірка!!";

"Златочка, сьогодні твій персональний День-(17, 17) ... Будь найщасливішою Златою з усього Світу";

"З Днем народження моя кохана";

"З днем ​​народження, малюк".

Оля Фреймут вирішила поки не писати окрему посаду доньки, тому привітала її у своєму сорісі.

"Моя гордість, доню, з Днем народження. Унікальна та непокірна, сильна та красива! Люблю нескінченно", - написала українською та англійською мовами Фреймут.

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