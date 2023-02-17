Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - успешная украинская телеведущая, которая прославилась благодаря утреннему шоу и авторской программе "Ревизор". У звезды есть старшая дочь от прошлых отношений Злата Митчелл и два ребенка от текущего мужа - Евдокия и Валерий. Злата уже выросла настоящей красоткой и уехала учиться в Лос-Анджелес, где успела завести себе молодого человека. Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз в честь дня рождения дочь Фреймут поделилась фотографиями из Лос-Анджелеса.

"Еще один год создания реальности и делать это по-своему! 17 на 17!", - написала Злата под кадрами.

Фанаты поставили сотни лайков под публикацией, включая звездную маму, и написали комментарии:

"С Днем Рождения, Злата";

"Какая звезда!!";

"Златочка ,сегодня твой персональный День-(17, 17)…Будь самой счастливой Златой из всего Мира";

"С днём рождения, моя любимая";

"С днем рождения, малыш".

Оля Фреймут решила пока не писать отдельный пост дочери, потому поздравила ее в своем сорис.

"Моя гордость, доченька, с Днем рождения. Уникальная и непокорная, сильная и красивая! Люблю бесконечно", - написала на украинском и английском языках Фреймут.

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