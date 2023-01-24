Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая замужем за Владимиром Локотко. У пары есть двое детей - Валерий и Евдокия. Также у Оли есть старшая дочь Злата Митчелл, которую она родила от британца Нила. Девушке сейчас 16 лет и она выросла настоящей красоткой. Сейчас Злата учится в Лос-Анджелесе, где уже успела найти свою первую любовь - молодого человека по имени Оскар.

Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда похвасталась стильным образом, появившись в топике и штанах, а лук дополнила эффектной большой сумочкой.

А до этого Злата показала, как отправилась в Лондон, поделившись соответствующими фото в своем блоге.

"Немного подвигалась, соскучилась по дому и исцелила сердце и разум, любовь к истеблишменту европейской эры… Также я люблю своих лучших друзей, благодаря которым я могу чувствовать себя как дома в любой точке мира :)", - написала Злата.

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