Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая замужем за Владимиром Локотко. У пары есть двое детей - Валерий и Евдокия. Также у Оли есть старшая дочь Злата Митчелл, которую она родила от британца Нила. Девушке сейчас 16 лет и она выросла настоящей красоткой. Сейчас Злата учится в Лос-Анджелесе, где уже успела найти свою первую любовь - молодого человека по имени Оскар.
Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда похвасталась стильным образом, появившись в топике и штанах, а лук дополнила эффектной большой сумочкой.
А до этого Злата показала, как отправилась в Лондон, поделившись соответствующими фото в своем блоге.
"Немного подвигалась, соскучилась по дому и исцелила сердце и разум, любовь к истеблишменту европейской эры… Также я люблю своих лучших друзей, благодаря которым я могу чувствовать себя как дома в любой точке мира :)", - написала Злата.
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