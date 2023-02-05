Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. У звезды есть дочь Злата Митчелл, которую знаменитость родила от прошлых отношений. А после этого Оля вышла замуж за Владимира Локотко, от которого родила сына Валерия и дочь Евдокию. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и недавно уехала на учебу в Лос-Анджелес. Там у подростка появился уже парень по имени Оскар.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз дочь Фреймут показала, как отжигает на вечеринке.

"Что за функция", - написала на кадрах Митчелл.

А до этого Злата написала свои переживания из-за начала полномасштабного вторжения.

"Да, сейчас я не нахожусь на территории своей страны, но поверьте, гордость и переживание наших военных распирает меня. Я никогда не пожелаю пережить то, что мы все переживаем эти последние три дня. Получить, поднимая «Златонька, Путин начал войну» в тот момент когда жизнь шла так быстро и весело и ты за океаны от родных – террор. Одна мысль о том, как просыпалась моя 8-летняя Габриэль 24-го – убивает меня", - написала Митчелл.

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