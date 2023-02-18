На своїй сторінці в Instagram популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вирішив показати в кількох кадрах, як упорядковується. Нещодавно він розповів, що багато в чому йому допомогло почуватися краще схуднення та активні заняття спортом.

Тепер він тренується досить часто, вже п'ять років Ектор захоплений спортом, помітно омолодивши тіло. Раніше він навіть страждав на ожиріння, тому часто згадуєте в Сторі важливість турботи про себе.

«Виглядати на всі 100 у 50 – реально. Природа дарує вам обличчя двадцять; від вас залежить, яке обличчя у вас буде п'ятдесят. Так сказала Коко Шанель, і на власному досвіді я переконався, що зовнішній вигляд – це постійний та якісний догляд за собою.

Півстоліття прожито, проте це не причина зупинятися: ваша шкіра та обличчя будуть сяяти за будь-яких умов! Мій ранковий ритуал догляду не обходиться без електрощітки і тримера.

Так, підправляю бороду я самостійно, адже свій скарб барберам не довірю. Справжнього Тоні Старка із себе можу зробити тільки я сам» - заявив Ектор.

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес Браво показав, як приготувати його фірмову шаурму.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.