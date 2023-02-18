Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил показать, как приводит себя в порядок.

На своей странице в Instagram популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво решил показать в нескольких кадрах, как приводит себя в порядок. Не так давно он рассказал, что во многом ему помогло чувствовать себя лучше похудение и активные занятия спортом.

Теперь он тренируется довольно часто, уже пять лет Эктор увлечен спортом, заметно омолодив тело. Ранее он даже страдал ожирением, поэтому часто упоминате в Стори важность заботы о себе.

«Выглядеть на все 100 в 50 – реально. Природа дарит вам лицо в двадцать; от вас зависит, какое лицо у вас будет в пятьдесят. Так сказала Коко Шанель, и на собственном опыте я убедился, что внешний вид – это постоянный и качественный уход за собой.

Полвека прожито, однако это не причина останавливаться: ваша кожа и лицо будут сиять при любых условиях!. Мой утренний ритуал по уходу не обходится без электрощетки и триммера.

Да, подправляю бороду я самостоятельно, ведь свое «сокровище» барберам не доверю. Настоящего Тони Старка из себя могу сделать только я сам» - заявил Эктор.

Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить его фирменную шаурму.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.