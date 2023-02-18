Українська співачка Оля Полякова порадувала шанувальників та шанувальниць новою піснею про сильних українських жінок, які знаходять у собі сили радіти життю навіть під час війни, коли росіяни обстрілюють мирні міста. На своїй сторінці в мережі Інстаграм вона показала ролик зі шматочком своєї нової пісні.

Оля Полякова випустила ліричний трек під назвою "Танцюю, як останній раз", написаний Ольгою Бажаною. Саме Ольга є автором таких хітів Полякової, як "Королева Ночі", "Коханка" та "Все буде добре, Оля".

За словами Полякової, її нова пісня "і сумна, і надихаюча одночасно". Також артистка розповіла, що для неї новий трек став справжнім маніфестом сильної жінки.

"Ця пісня з вірою та надією на те, що завтрашній день буде краще, ніж сьогодні, а сьогодні треба жити та вірити у краще", - коментує Оля Полякова.

Трек "Танцюю, як останній раз" сподобався передплатникам співачки, які залишають схвальні відгуки у коментарях під відео. Але деяким користувачам мережі не сподобалася пісня: "Це просто розрив", "Супер пісня про всіх нас", "Трохи не та пісня, яка може зачепити", "Чесно кажучи, ця пісня не дуже бере за душу. Щось знизило якість вашого контенту", "Дуже ніжно аж до мурашок".

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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