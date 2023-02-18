Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников и поклонниц новой песней о сильных украинских женщинах, которые находят в себе силы радоваться жизни даже во время войны, когда россияне обстреливают мирные города. На своей странице в сети Инстаграм она показала ролик с кусочком своей новой песни.

Оля Полякова выпустила лирический трек под названием "Танцюю, як в останній раз", написанный Ольгой Бажаной. Именно Ольга является автором таких хитов Поляковой, как "Королева Ночі", "Любовница" и "Все буде добре, Оля".

По словам Поляковой, ее новая песня "и грустная, и вдохновляющая одновременно". Также артистка поделилась, что для нее новый трек стал настоящим манифестом сильной женщины.

"Эта песня с верой и надеждой на то, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня, а сегодня нужно жить и верить в лучшее", - комментирует Оля Полякова.

Трек "Танцюю, як в останній раз" понравился подписчикам певицы, которые оставляют одобрительные отзывы в комментариях под видео. Но некоторым пользователям сети не понравилась песня: "Это просто разрыв", "Супер песня обо всех нас", "Немного не та песня, которая может зацепить", "Честно говоря, эта песня не очень берет за душу. Что-то понизилось качество вашего контента", "Очень нежно аж до мурашек".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.