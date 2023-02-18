Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемогла на "Танцях зі зірками". А нещодавно знаменитість потрапила під шквал критики через свою дитину. Зірка не витримала і вирішила у своєму Інстаграм відповісти на закиди українців.

"Де син мій? Що ти за мати? Чому Домінік не з вами? Як можна залишити дитину батькам? І багато подібних питань щодня отримую в директ...

Відповім якось особливо зацікавленим і цю тему закрию назавжди, тому що вже немає сил і терпіння слухати все це!

Якщо досі хтось не помітив у країні війна, Київ, як і багато інших міст, перебувають під постійною повітряною загрозою і не тільки чоловік залишився майже без роботи», - почала відповідь Гвоздєва.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже погана звичка пхати носа і в чужу сім'ю. За своїми дітьми краще б дивилися";

"Браво Ілоночко! Ви класна сім'я, все у вас буде добре!";

"Ілоно, повністю підтримую вас. Тільки сама мама знає, як краще, і де краще, і з ким краще буде саме її дітям";

"Ви молодець, у вас хороша родина! Ви матимете і Вам краще знати де безпека для Ваших дітей".

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