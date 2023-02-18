Популярний український музикант родом із Харкова Сергій Бабкін, який на початку війни з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та давав благодійні концерти на підтримку України, на своїй сторінці у Instagram поділився незвичайним відео. Як виявилося, артист повернувся до України і навіть відвідав рідне місто Харків.

Там, у Харкові Сергій влаштував імпровізований концерт із гітарою у лікарні. На відео можна побачити пацієнтів, лікарів, медперсонал та відвідувачів лікарні, які слухають пісні Бабкіна та знімають його на телефон. Судячи з кадрів, ця зустріч відбулася у теплій доброзичливій обстановці.

У підписі до публікації музикант написав: "Харків. Був дуже радий співати нашим військовим! Саме той момент, коли ти чітко усвідомлюєш своє призначення. Пісня лікує Душу!"

Українці не стали стримувати емоції, залишаючи свої коментарі під відео:

"Дякую, що приїхали та підняли настрій, і підтримали наших солдатів".

"Це сама мить! І всі дякують Вам за нього".

"Круто! Давайте підтримувати хлопців у військових шпиталях. Це дуже важливо!".

"Як же змінилися мої улюблені квартирники. Гірко і шалено зворушливо одночасно".

"У 1000 разів ця пісня звучить краще, ніж оригінал. Люблю!"

"Дякую за ваші пісні! Ми співаємо з друзями та вдячні, що у нас є такі пісні! Бережіть свій талант та покликання музиканта! Ви справжній творець музики!".

"Сергію, дякую Вам за те, що ви робите! Безмежна подяка".

"Дякую, вам, Сергію, і низький уклін за підтримку наших захисників".

Дуже сильні слова. Особливо зараз. До сліз, до мурашок. Дякую".

"Ви найкращий! Любимо дуже".

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