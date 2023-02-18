Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Знаменитість після початку повномасштабної війни вирушила до Німеччини, де пробула майже рік. А нещодавно артистка вирішила назад приїхати в Україну і вже встигла потрапити під два нещодавні обстріли. Не забуває Дар'я і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Петрожицька поділилася кадрами перед від'їздом із України.

"Поки все на аудієнції з королем Джоффрі Баратеоном, я маю на увазі на кіноінтесиві з Джеком Глісоном, я упаковуюсь у потяг. Хоча знаю, що скоро повернуся, але все одно якось сумно. Поки що Київ", - сказала Петрожицька на кадрах.

Вже на наступних кадрах Дар'я була у Варшаві, Польща.

"Ну, все, швидше за все, я пропадаю трохи зі сторіс на два дні. Сьогодні мені потрібно вивчити купу тексту англійською мовою, а завтра вміти якось гарненько нею говорити, тому вчитимуся", - сказала зірка в останньому сторіс, попереджаючи про відсутність.

Варто зазначити, що Дар'я активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та ходила на всі мітинги в Німеччині.

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