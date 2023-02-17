Співачка Jerry Heil показала, як звучала пісня на Нацвідбір Євробачення, де зірка посіла лише третє місце.

Як пише Politeka.net , Jerry Heil (Яна Шамаєва) - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона - Скасування". А нещодавно Яна вирішила спробувати свої сили на Нацвідборі на Євробачення, де виступила із піснею When God Shut The Door. У підсумку артистка посіла лише третє місце, а Україну представлять TVORCHI. А після цього Шамаєва взагалі впала в оркестрову яму під час виступу на концерті. Зірці знадобилася допомога лікарів, адже вона зламала ребро.

Не забуває Яна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Jerry Heil показала, як споконвічно конкурсна пісня виглядала, яку вона зрештою переробила.



"До чи після?", - Запитала зірка.

"Пам'ятаєте пісню When God Shut The Door, яку я виконувала на Нацвідборі на Євробачення?" - сказала Шамаєва і після цього поділилася першою версією композиції.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Але пісня все одно дуже класна";

"Мені подобається версія, яка була на Нацвідборі. А ще, на превеликий жаль, мені не подобається те, що відправили на Євробачення(");

"я не розумію як ти це робиш типу оооооо я ходжу цілими днями і окая".

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