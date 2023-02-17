Певица Jerry Heil показала, как изначально звучала песня на Нацотбор Евровидения, где звезда заняла только третье место.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". А недавно Яна решила попробовать свои силы на Нацотборе на Евровидение, где выступила с песней When God Shut The Door. В итоге артистка заняла только третье место, а Украину представят TVORCHI. А после этого Шамаева и вовсе упала в оркестровую яму во время выступления на концерте. Звезде понадобилась помощь врачей, ведь она сломала ребро.

Не забывает Яна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Jerry Heil показала, как изначально конкурсная песня выглядела, которую она в итоге переделала.



"До или после?", - спросила звезда.

"Помните песню When God Shut The Door, которую я исполняла на Нацотборе на Евровидение?", - сказала Шамаева и после этого поделилась первой версией композиции.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Но песня все равно очень классная";

"Мне нравится версия, которая была на Нацотборе. А еще, к большому сожалению, мне не нравится то, что отправили на Евровидение(";

"я не понимаю как ты это делаешь типа оОоОоО я хожу целыми днями и окаю".

Напомним, Jerry Heil после падения в оркестровую яму рассказала о своем здоровье

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