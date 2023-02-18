Користувачі мережі похвалили Ганну Кошмал за досягнення та написали для артистки чимало компліментів.

Українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вже давно займається йогою та показує великий успіх. Знаменитість опублікувала в особистих Instagram-Сторіз ролик, як робить надскладну асану.

Так, вперше Анна Кошмал змогла увійти до Ширшасани (стійка на голові) з прямими ногами. Виконання Ширшасани дозволяє свіжій чистій крові циркулювати у клітинах мозку. Отже, клітини мозку оновлюються та омолоджуються. Стають кращими такі когнітивні здібності, як пам'ять, увага і мислення.

"Мої маленькі досягнення. Останнім часом такі продуктивні практики, стільки сил генерується, стільки бажань здійснюється, тішуся та отримую величезне задоволення", - зазначила актриса Анна Кошмал у підписі до відео.

Користувачі мережі похвалили Анну Кошмал за досягнення і написали для артистки кілька компліментів: "Як ти це робиш? Молодець, так тримати", "Це дуже круто", "Час на Олімпіаду", "Супер", "Круто. Молодець".

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