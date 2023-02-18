Крім того, знайшлися також щасливчики, які стали переможцями лоту "Вечеря з Олею Поляковою" та провели вечір зі співачкою.

Українська співачка Оля Полякова з перших днів вторгнення Росії в Україну волонтерить та дає благодійні концерти. На своїй сторінці в Інстаграм вона розповіла про результати останнього благодійного концерту, який вона давала для того, щоб допомогти ЗСУ.

Так, Олі Поляковій вдалося зібрати 500 тисяч гривень. Завдяки такій сумі було придбано два дрони DJI Mavic 3 fly more combo, які будуть відправлені на допомогу 3-му полку Сил Спеціальних операцій та 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Крім того, знайшлися також щасливчики, які стали переможцями лоту "Вечеря з Олею Поляковою". Артистка запевнила, що вони отримали свою винагороду.

"Дякую організаторам, гостям і всім тим, хто долучився до доброї справи!", - подякувала Оля Полякова.

У коментарях користувачі мережі подякували їй за все, що вона робить для ЗСУ і залишили для неї кілька компліментів: "Оля так тримати. Ви своєю допомогою наближаєте перемогу. Дякую вам", "Також хочу подякувати вам і вашій команді", "Олю, ви молодець, кожен має робити свій посильний внесок у Перемогу України!".

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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