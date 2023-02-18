Кроме того, нашлись также счастливчики, которые стали победителями лота "Ужин с Олей Поляковой" и провели вечер с певицей.

Украинская певица Оля Полякова с первых дней вторжения рф в Украину волонтерит и дает благотворительные концерты. На своей странице в Инстаграм, она рассказала о результатах последнего благотворительного концерта, который она давала для того, чтобы помочь ВСУ.

Так, Оле Поляковой удалось собрать 500 тысяч гривен. Благодаря такой сумме были приобретены два дрона DJI Mavic 3 fly more combo, которые будут отправлены в помощь 3-му полку Сил Специальных операций и 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Кроме того, нашлись также счастливчики, которые стали победителями лота "Ужин с Олей Поляковой". Артистка заверила, что они получили свое вознаграждение.

"Благодарю организаторов, гостей и всех тех, кто приобщился к хорошему делу!", - поблагодарила Оля Полякова.

В комментариях пользователи сети поблагодарили ее за все, что она делает для ВСУ и оставили для нее несколько комплиментов: "Оля так держать. Вы своей помощью приближает победу. Благодарю вас", "Также хочу поблагодарить вас и вашу команду", "Оля, вы молодец, каждый должен вносить свой посильный вклад в Перемогу України!".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.