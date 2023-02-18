Подавати його можна як чудовий десерт до столу чи смачний сніданок – вибирати вам. Євген Клопотенко впевнений, що страва дуже сподобається дітям.

Пудинг - це легкий і ніжний десерт, що має багату історію. Потрібно поекспериментувати і змінити смак страви, наприклад, зробити основу з рису, додавши цедру, яка відтінятиме солодкий присмак десерту. А найкращий плюс такої страви, що цей десерт, можна їсти ввечері.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом рисового пудингу із цедрою.

Подавати його можна як чудовий десерт до столу чи смачний сніданок – вибирати вам. Євген Клопотенко впевнений, що страва дуже сподобається дітям. Кулінар запропонував проекспериментувати та надати рисовому пудингу екзотичної нотки за допомогою цедри одразу трьох цитрусових та кокосового молока. Це буде справжня ніжність із приємним ароматом апельсина, лайма та лимона.

Інгредієнти :

500 мл молока 2,5%

50 мл кокосового молока

350 г відвареного рису

½ ч. л. ванільного цукру

цедра ½ апельсина

цедра 1 лимона

цедра 1 лайма

2 яйця

1 яєчний білок

100 г цукру

Спосіб приготування:

1. Розігрійте духовку до 180 градусів.

2. Рис попередньо відваріть та охолодіть.

3. Натріть цедру апельсина, лайма та лимона.

4. У невеликому сотейникі нагрійте молоко, додайте ванільний цукор, кокосове молоко і цедру цитрусових, варіть на маленькому вогні 5 хвилин, потім відразу зніміть з вогню.

5. Вбийте в миску яйця і додайте 1 яєчний білок, збийте разом із цукром до однорідної маси. Додайте гарячу молочну суміш і добре перемішайте.

6. Рис викладіть у форму для запікання та залийте молочно-яєчною сумішшю. Поставте цю форму обов'язково ще більшу форму, наповнену водою, щоб вийшла водяна баня.

7. Випікайте 60 хвилин при 180 С. Готовому рисовому пудингу дайте трохи охолонути і можна їсти!

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