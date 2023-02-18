Подавать его можна как отличный десерт к столу или вкусный завтрак – выбирать вам. Евгений Клопотенко уверен, что блюдо очень понравится детям.

Пудинг – это легкий и нежный десерт, обладающий богатой историей. Иожно поэкспериментировать и изменить вкус блюда, например, сделать основу из риса, добавив цедру, которая будет оттенять сладкий привкус десерта. А самый лучший плюс такого блюда, что этот десерт, можно есть вечером.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом рисового пудинга с цедрой.

Подавать его можна как отличный десерт к столу или вкусный завтрак – выбирать вам. Евгений Клопотенко уверен, что блюдо очень понравится детям. Кулинар предложил проэкспериментировать и предоставить рисовому пудингу экзотической нотки с помощью цедры сразу трех цитрусовых и кокосового молока. Это будет подлинная нежность с приятным ароматом апельсина, лайма и лимона.

Ингредиенты:

500 мл молока 2,5%

50 мл кокосового молока

350 г отварного риса

½ ч. л. ванильного сахара

цедра ½ апельсина

цедра 1 лимона

цедра 1 лайма

2 яйца

1 яичный белок

100 г сахара

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Рис предварительно отварите и охладите.

3. Натрите цедру апельсина, лайма и лимона.

4. В небольшом сотейник нагрейте молоко, добавьте ванильный сахар, кокосовое молоко и цедру цитрусовых, варите на маленьком огне 5 минут, затем сразу снимите с огня.

5. Вбейте в миску яйца и добавьте 1 яичный белок, взбейте вместе с сахаром до однородной массы. Добавьте горячую молочную смесь и хорошо перемешайте.

6. Рис выложите в форму для запекания и залейте молочно-яичной смесью. Поставьте эту форму обязательно в еще большую форму, наполненную водой, чтобы получилась водяная баня.

7. Выпекайте 60 минут при 180 С. Готовому рисовому пудингу дайте немного остыть и можно есть!

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