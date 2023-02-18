Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на пропагандиста Соловйова, який почав істерично захищати своїх дітей.

Як відомо, днями у мережі спливли фото 21-річного сина Соловйова, який навчається у Лондоні та працює там в одному з модельних агентств. Треба сказати, що зовнішність сина головного путініста викликала багато запитань у користувачів мережі - в наявності пластичні операції, макіяж, манікюр і довге волосся.

Комік Юрій Великий вирішив спародувати Соловйова, який відразу ж істерично почав виправдовувати свого спадкоємця призовного віку. У підписі до відео на ютуб комік написав: "У той час, коли головний кремлівський пропагандист Соловйов закликає терміновиків вирушати в Україну, два його старші сини не особливо туди поспішають. Хоча обидва вони призовного віку. Більше того, один із них, Данило, модель в Лондоні... І нещодавно в мережі опублікували його фотографії, де він позує на камеру зі стильною зачіскою, манікюром і макіяжем.

Шанувальники Юрія не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію пародиста:

"Ви молодець, це шедевр".

"Дуже круто, як завжди. Браво, Юрію!".

"Шедевр. Так гидко слухати".

"Юрію, дякую за вашу неймовірну харизму та вміння навіть у найважчий час підтримати та подарувати позитивні емоції!".

"Кокер - спанієль в окулярах 100%".

"Чайний гриб. Кокер-спанієль. Слухайте, ну пряма темна пляма на сонці, синочок такий солоденький".

"Яке мерзенне створення. Хто його виродив, фу... Юра, ви як завжди незрівнянні".

"Юрію, аплодую Вам стоячи".

"Ну я не знаю, як таке можна вигадати".

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