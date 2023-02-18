Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на пропагандиста Соловьева, который истерично начал защищать своих детей.

Как известно, на днях в сети всплыли фото 21-летнего сына Соловьева, который учится в Лондоне и работает там в одном из модельных агентств. Надо сказать, что внешность сына главного путиниста вызвала много вопросов у пользователей сети – на лицо пластические операции, макияж, маникюр и длинные волосы.

Комик Юрий Великий решил спародировать Соловьева, который тут же истерично начал оправдывать своего наследника призывного возраста. В подписи к видео на ютуб комик написал: "В то время, когда главный кремлевский пропагандист Соловьев призывает срочников отправляться в Украину, два его старших сына не особо туда торопятся. Хотя оба они призывного возраста. Более того, один из них, Даниил, модель в Лондоне... И недавно в сети опубликовали его фотографии, где он позирует на камеру со стильной прической, маникюром и макияжем. Естественно, Рудольфыч не был бы Рудольфычем, если б не устроил истерику по этому поводу".

Поклонники Юрия не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию пародиста:

"Вы молодец, это шедевр".

"Очень круто, как всегда. Браво, Юрий!".

"Шедевр. Так противно слушать".

"Юрий, спасибо за вашу невероятную харизму и умение даже в тяжелейшее время поддержать и подарить положительные эмоции!".

"Кокер – спаниель в очках 100%".

"Чайный гриб. Кокер-спаниель. Слушайте, ну прям темное пятно на солнце, сыночек такой сладенький".

"Какое мерзкое создание. Кто его выродил, фу... Юра, вы как всегда несравнимы".

"Юрий, аплодирую Вам стоя".

"Ну я не знаю, как такое можно придумать".

Напомним, "Бестия": любимица Вакарчука Соловий в красном шелке впечатлила новым перевоплощением.

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