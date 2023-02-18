На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати грильяж у шоколаді.

"Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніші домашні цукерки "Грильяж" у шоколаді 🍫 Смак знайомий з дитинства! 🥰 Готуються легко та швидко! 😉", — радила зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

200 г обсмажених горіхів (кешью, лісовий горіх)

50 г апельсинових цукатів

70 г вершкового масла (жирність 82%) (1/3 пачки)

100 г меду (3 ст. л.)

150 г цукру (6 ст. л.)

дрібка солі

1 г лимонної кислоти (1/5 ч. л.)

5 мл води (1 ч. л.)

300 г молочного або чорного шоколаду (для глазурування)

Відправте в сотейник цукор, мед, вершкове масло, щіпку солі та воду з лимонною кислотою. Поставте сотейник на плиту і при постійному помішуванні варіть масу на середньому вогні протягом 5 хвилин.

Обсмажте в духовці горіхи при температурі 170 градусів 12-15 хвилин. Після цього подрібніть їх за допомогою качалки. Додайте до гарячої маси подрібнені горіхи та цукати, перемішайте.

Як тільки маса трохи охолоне, сформуйте кульки. Залишіть до повного остигання. Загладьте цукерки темперованим шоколадом і залиште їх на кілька годин у прохолодному місці, щоб шоколад кристалізувався.

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