На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить грильяж в шоколаде.

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим самые вкусные домашние конфеты "Грильяж" в шоколаде 🍫 Вкус знаком с детства! 🥰 Готовятся легко и быстро! 😉", - советовала звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г обжаренных орехов (кешью, лесной орех)

50 г апельсиновых цукатов

70 г сливочного масла (жирность 82%) (1/3 пачки)

100 г меда (3 ст. л.)

150 г сахара (6 ст. л.)

щепотка соли

1 г лимонной кислоты (1/5 ч. л.)

5 мл води (1 ч. л.)

300 г молочного или черного шоколада (для глазирования)

Отправьте в сотейник сахар, мед, сливочное масло, щепотку соли и воду с лимонной кислотой. Поставьте сотейник на плиту и при постоянном помешивании варите массу на среднем огне в течение 5 минут.

Обжарьте в духовке орехи при температуре 170 градусов 12-15 минут. После этого измельчите их с помощью скалки. Добавьте в горячую массу измельченные орехи и цукаты, перемешайте.

Как только масса немного остынет, сформируйте шарики. Оставьте до полного остывания. Загладьте конфеты темперированным шоколадом и оставьте их на несколько часов в прохладном месте, чтобы шоколад кристаллизовался.

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