Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен та пілот, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла гімнастка Даша Ульянова, але пара розійшлася відразу після проекту. Після цього Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун, яка йому народила дочку Аріану. А після повномасштабного вторгнення Макс подався захищати Україну. Хлистун зараз працює моделлю і веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу модель поділилася фотографією та цитатою з книги.
"Просто дивуєшся, як можна брехати, прикриваючись здоровим глуздом.
ps Цитата з книги. Написана російською, тому що я цю книгу читала саме цією мовою", - написала Даша в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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