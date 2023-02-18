Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен та пілот, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла гімнастка Даша Ульянова, але пара розійшлася відразу після проекту. Після цього Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун, яка йому народила дочку Аріану. А після повномасштабного вторгнення Макс подався захищати Україну. Хлистун зараз працює моделлю і веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу модель поділилася фотографією та цитатою з книги.

"Просто дивуєшся, як можна брехати, прикриваючись здоровим глуздом.

ps Цитата з книги. Написана російською, тому що я цю книгу читала саме цією мовою", - написала Даша в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Той, хто говорить неправду, з такими треба обережно, від лицемірства взагалі тікати!";

"Весь світ на цьому побудований ... навіть не знаю, що краще, розуміти це і засмучуватися, або жити в блаженному невігластві";

"Навіщо здійснювати пояснення щодо написання російською? Це вже обов'язковість? Ви не будете менш шановані через напис іншою мовою";

"По-українськи також добре звучить".

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