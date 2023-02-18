Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и пилот, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила гимнастка Даша Ульянова, но пара разошлась сразу же после проекта. После этого Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун, которая ему родила дочь Ариану. А после полномасштабного вторжения Макс отправился защищать Украину. Хлыстун же сейчас работает моделью и ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз модель поделилась фотографией и цитатой из книги.

"Просто удивляешься, как можно лгать, прикрываясь здравым смыслом.

p.s. Цитата из книги. Написана на русском, потому что я эту книгу читала именно на этом языке", - написала Даша в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тот, кто говорит неправду, с такими надо осторожно, от лицемерия вообще убегать!";

"Весь мир на этом построен… даже не знаю, что лучше, понимать это и печалиться, или жить в блаженном невежестве";

"Зачем осуществлять объяснения по написанию на русском? Это уже обязательность? Вы не будете менее уважаемы из-за надписи на другом языке";

"По-украински тоже хорошо звучит".

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