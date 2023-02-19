Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Артистка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де активно ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Леся розповіла, що несподіване почула по телевізору.
"Друзі, доброго ранку. Не дай Боже включити з ранку телеканал Мега. Теорія світових змов, золотий мільярд. Я тепер всього боюся, я навіть їсти і пити боюся.... Ну хоч наприкінці приємно", - сказала Леся в сторіс.
"Спочатку сказали, що якийсь італійський мафіозі (масон) хоче знищити весь світ. Залишити 1 млрд людей, а всі інші вирощуватимуть овочі. Якщо що, я авокадо і багатий", - написала Нікітюк у стторіс.
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А до цього Леся розповіла про українських мешканців у горах.
"А я люди вмію добре вбирати)))
Українські горяни! Гуцули волелюбні та незалежні.
Боже, як тут зустрічають) просто люди – феєрверки!
Навколо розшиті рушники, килими. Меблі прикрашені різьбленням.
Кожен запрошує до своєї оселі, накриває стіл… а я й заходжу", - написала Леся під кадрами.
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