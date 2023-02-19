Телеведущая Леся Никитюк внезапно рассказала, что для себя открыла.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. Артистка, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где активно делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Леся рассказала, что неожиданное услышала по телевизору.

"Друзья, доброе утро. Не дай Бог включить с утра телеканал Мега. Теория мировых заговоров, золотой миллиард. Я теперь всего боюсь, я даже кушать и пить боюсь.... Ну хоть в конце приятно", - сказала Леся в сторис.

"Сначала сказали, что какой-то итальянский мафиози (масон) хочет уничтожить весь мир. Оставить 1 млрд людей, а все другие будут выращивать овощи. Если что, я авокадо и багат", - написала Никитюк в стторис.

А до этого Леся рассказала об украинских жителях в горах.

"А я люди умею хорошо сы вбирать))

Украинские горцы! Гуцулы свободолюбивы и независимы.

Боже, как здесь встречают) просто люди – фейерверки!

Кругом расшиты полотенца, ковры. Мебель украшена резьбой.

Каждый приглашает в свой дом, накрывает стол… а я и захожу", - написала Леся под кадрами.

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