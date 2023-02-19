Відома українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників у Instagram новим відео, яке також з'явилося на фан-сторінці виконавиці. У ролику артистці вдалося відзначитись, вона постала в елегантному вбранні і вибрала при цьому сміливий та стильний образ.

17 лютого на Берліналі відбудеться світова прем'єра документального фільму Шона Пенна «Суперсила», який розповідає про повномасштабне вторгнення Росії до України.

На прем'єрі разом із знімальною групою також була присутня українська співачка Тіна Кароль, яка розповіла, що її пісня стала саундтреком до фільму.

«Гордість України 💙💛😍; Слава Україні!!! Слава нашим Героям!!!!Слава нашому Народу!!!!🇺🇦💛; А що це за пісня? Браво, Тіна;

Тіна, ти найкраща співачка України, наша гордість, хай тобі щастить у житті!; хороша робота, молодець» - підтримують у мережі.

Також раніше артистка представила новий ролик в Інстаграм, поділившись насиченими моментами зі своїх буднів.

Безліч концертів, влаштовані заходи, благодійні вечори та нагороди - артистці за цей рік є що розповісти. Проживаючи за кордоном, вона продовжує займатись і своїм гуманітарним фондом.

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