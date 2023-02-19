Известная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников в Instagram новым видео, которое также появилось на фан-странице исполнительницы. В ролике артистке удалось отличиться, она предстала в элегантном наряде и выбрала при этом смелый и стильный образ.
17 февраля на Берлинале состоится мировая премьера документального фильма Шона Пенна «Суперсила», рассказывающего о полномасштабном вторжении России в Украину.
На премьере вместе со съемочной группой также присутствовала украинская певица Тина Кароль, которая рассказала, что ее песня стала саундтреком к фильму.
«Гордость Украины 💙💛😍; Слава Украине!!! Слава нашим Героям!!!!Слава нашему Народу!!!!🇺🇦💛; А что это за песня?; Браво, Тина;
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Тина, ты лучшая певица Украины, наша гордость, пусть тебе везет в жизни!; хорошая работа, молодец» - поддерживают в сети.
Также ранее артистка представила новый ролик в Инстаграм, поделившись насыщенными моментами из своих будней.
Множество концертов, устроенные мероприятия, благотворительные вечера и полученные награды - артистке за этот год есть что рассказать. Проживая за границей, она продолжает заниматься и своим гуманитарным фондом.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.