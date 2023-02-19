Популярна українська виконавиця вражає образами у ролі ведучої на новому шоу.

Українська співачка Оля Полякова нещодавно вирішила випробувати свої сили та спробує себе у ролі ведучої, що зацікавило раніше шанувальників. Так, незабаром відбудеться прем'єра кулінарного шоу "Він готує, вона керує", де сімейні пари випробовуватимуть свої стосунки на кухні.

У шоу демонструватимуться відмінності у мовах кохання та важливість вміння говорити та слухати у стосунках.

Ведучими програми стали знаменитості – Оля Полякова та Влад Міцкевич. Оля Полякова поділиться своїм життєвим досвідом та мудрістю з парами, а Влад Міцкевич гідно оцінить страви учасників.

Раніше кулінар помітив, що їхня праця була не найпростішою, а сама Полякова не давала себе перебити ні на хвилину.

Раніше Полякова розповіла про результати останнього благодійного концерту, який вона давала для того, щоб допомогти ЗСУ.

Так, Олі Поляковій вдалося зібрати 500 тисяч гривень. Крім того, знайшлися також щасливчики, які стали переможцями лоту "Вечеря з Олею Поляковою" та провели вечір зі співачкою.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.