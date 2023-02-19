Украинская певица Оля Полякова недавно решила испытать свои силы и попробует себя в роли ведущей, что заинтересовало ранее поклонников. Так, скоро состоится премьера кулинарного шоу "Он готовит, она управляет", где семейные пары будут испытывать свои отношения на кухне.

В шоу будут демонстрироваться различия в языках любви и важность умения говорить и слушать в отношениях.

Ведущими программы стали знаменитости - Оля Полякова и Влад Мицкевич. Оля Полякова поделится своим жизненным опытом и мудростью с парами, а Влад Мицкевич по достоинству оценит блюда участников.

Ранее кулинар подметил, что их работа была не самой простой, а сама Полякова не давала себя перебить ни на минуту.

Ранее Полякова рассказала о результатах последнего благотворительного концерта, который она давала для того, чтобы помочь ВСУ.

Так, Оле Поляковой удалось собрать 500 тысяч гривен. Кроме того, нашлись также счастливчики, которые стали победителями лота "Ужин с Олей Поляковой" и провели вечер с певицей.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.