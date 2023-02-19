Акторка Ксенія Мішина, головна героїня шоу "Холостячка", похвалилася відпочинком у Ніцці, але нарвалася на критику українців.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками". Після цього актрису покликали стати головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем шоумена Олександра Еллерта, з яким у результаті не вдалося збудувати стосунки. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Мішина поділилася фотографіями з Ніцци.

"Я була в готелі, коли пізно ввечері мені надійшло повідомлення від цієї прекрасної команди дівчат, що відмова не приймається і ми повинні зробити найкрасивіші французькі кадри", - написала Мішина.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"А чому залишаєте країну? як би війна йде а Сашко, ви, Квіткова відпочиваєте за кордоном";

"Ліфчик забула надіти ....";

"Війна йде, люди гинуть, а ви своє гарне життя закликаєте ... сором!";

"Всі відомі блогерки України почали роздягатися";

"Прекрасні фото. Ви просто чарівна, вибачте, але груди просто вау";

"Я думав буде піст я в Україні скучила рідний Київ (Але який він рідний їй) а тут перший і другий пост Канни, соски. Ну-ну, патріотизм за шкалою від 0 до 10 - 0".

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