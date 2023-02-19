Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала победительницей шоу "Танці з зірками". После этого актрису позвали стать главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем шоумена Александра Эллерта, с которым в итоге не удалось построить отношения. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Мишина поделилась фотографиями из Ниццы.
"Я была в отеле, когда поздним вечером мне пришло сообщение от этой прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские кадры", - написала Мишина.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"А почему покидаете страну? как бы война идет а Саша, вы, Квиткова отдыхаете за границей";
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"Лифчик забыла надеть....";
"Война идет, люди гибнут, а вы свою красивую жизнь призываете….стыд!";
"Все известные блогерши Украины начали раздеваться";
"Прекрасные фото. Вы просто волшебная, извините, но грудь просто вау";
"Я думал будет пост я в Украине соскучилась родной Киев(Но какой он родной ей) а тут первый и второй пост Канны, соски. Ну-ну, патриотизм по шкале от 0 до 10 - 0".
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