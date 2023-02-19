Як пише Politeka.net, Потап - успішний український артист, який прославився у дуеті "Потап і Настя", а зараз виступає під псевдонімом ПТП. Зірка ще до повномасштабного вторгнення виїхав із України і довгий час не повертався назад. Але зрештою артист знайшов у собі сили приїхати на Батьківщину, після чого заявив, що перебував увесь цей час у Теробороні. А тепер Потап вирішив випустити пісню про волонтерів, поділившись постом у ТікТок.
"Боротьба українців об'єднала найкращих людей у різних куточках планети, і всі вони також допомагають нашій країні. Сьогодні неважливо українець ти чи ні – бути з Україною означає бути гідною та чесною людиною, на боці добра та справедливості", - написав Потап.
Фанати почали активно обговорювати пісню Потапа у ТікТоці та Ютубі:
"Ця після викликає лише огиду";
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"це просто гидко, такої "музики" не повинно бути у нас ...";
"Я волонтер. Мені дуже прикро, що ви так до нас ставитеся. Це гидко!";
"Все, що ти можеш дістати, патріот ти наш – це сонячні опіки на берегах Середземного";
"Ой… Бажаю автору слухати тільки цей звуковий виріб до кінця життя. Всім іншим людям бажаю ніколи цього не чути";
"Спасибі Потап. Я вже кілька років страждаю на депресію. Але сьогодні я почув твою нову пісню, і вона мене надихнула. Надихнула покінчити з життям";
"Дякую пану Олексію за те, що тримає рівень, як завжди після прослуховування його неймовірної творчості нудота+діарея".
Нагадаємо, Каменських згадала про Потапу після чуток про розлучення: що написала співачка для чоловіка
А ще Politeka повідомляла, що Потап на фоні розмов про розлучення зізнався, що відчуває до Каменських.
Також Politeka писала, що екс-дружина Потапа Горова висловилася про тих, хто слухає російську музику.