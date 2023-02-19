Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати пастуший пиріг із овочами.
"Що першим спадає на думку при слові «пиріг»? Солодка випічка з не менш солодкою начинкою? Прийшов час зруйнувати стереотип: презентую пиріг з овочами, картопляним пюре та сиром! 🧀", — пише зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
• Баклажан — ½ шт.
• Корінь селери — 30 г
• Морква — 1 шт.
• Перець болгарський — 1 шт.
• Кабачок — ½ шт.
• Томати — 2 шт.
• Оливкова олія
• Пюре картопляне — 300 г
• Сир Гауда — 100 г
• Суміш приправ до страв з овочів та картоплі — 1 упаковка
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Спершу змішуємо порізані кубиками баклажан, корінь селери, моркву, перець, кабачок та томати, додаємо приправу (ідеально, щоб у складі були сушені томати, орегано, часник, фенхель та кумин) та оливкову олію. Смажимо овочіна повільному вогні.
Картопляне пюре викладаємо у деко, зверху додаємо гарячі овочі й закриваємо пиріг шаром з пюре. Зверху натираємо сир і ставимо у духовку. Випікаємо при 180 градусах 30-40 хвилин.
Увесь процес приготування Ектор Хіменес-Браво показав у відео:
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